Экс-разведчик назвал способное устроить США «огромную катастрофу» оружие России

Аргументы Недели → В мире 13+

4 июня 2020, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]

Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Применение Российской Федерацией подводного беспилотника «Посейдон» способно спровоцировать «огромную катастрофу» в Соединенных Штатах. Соответствующую точку зрения высказал Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Как отметил Кедми в эфире YouTube-канала ITON-TV, США на протяжении всей своей истории «пользовались тем, что окружены океаном и никто к их берегам не мог подойти». В настоящий момент ситуация изменилась. Если «Посейдон» атакует «три города на Западе, пару баз ВМС и Восточное побережье», Штаты ждет «огромная катастрофа», заявил экс-разведчик.

Эксперт добавил, что российский беспилотник может нанести неприемлемый ущерб американцам и без ядерной боеголовки. По словам Якова Кедми, достаточно будет привести в действие бомбу с оболочкой из изотопов кобальта.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Кедми допустил ядерный удар России по США в случае войны Вашингтона с Китаем.