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Экс-разведчик предрек возможный ядерный удар России по США в случае их войны с КНР

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-разведчик предрек возможный ядерный удар России по США в случае их войны с КНР
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может нанести ядерный удар по Соединенным Штатам в случае их вооруженного конфликта с Китаем. С соответствующим прогнозом выступил в телевизионном эфире Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Эксперт, принявший участие в одной из программ канала «ТВ Центр», отметил, что в Вашингтоне не хотят воевать с КНР, поскольку существует вероятность вмешательства в противостояние Москвы на стороне Пекина. Столкновение России и США приведет к использованию ядерного оружия, что грозит уничтожением североамериканского государства, предсказал Кедми.

Ранее сообщалось, что на страницах СМИ появилась информация, согласно которой военные РФ испытали в Сирии секретное лазерное оружие.

ДЦ

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