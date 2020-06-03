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Стало известно о возможном испытании Россией секретного лазерного оружия в Сирии

, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно о возможном испытании Россией секретного лазерного оружия в Сирии
Российские военные, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Российские военные, возможно, испытали секретный лазерный комплекс «Пересвет» на территории Сирии. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах зарубежных СМИ.

Издание Sina Military пишет, что в конце минувшего месяца на юго-западе Арабской республики сбили принадлежавший Израилю разведывательный беспилотник. Камера дрона не зафиксировала ракет и работу зениток. Согласно предположению израильской стороны, против аппарата было применено российское оружие с пучковыми частицами.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео сброса самолетом Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы.

ДЦ

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