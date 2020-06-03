Обнародовано видео со сбросом российским Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы

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3 июня 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет ВКС РФ, Vadim Savitsky / globallookpress.com

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлено, как российский Су-34 сбрасывает штурмовую бетонобойную бомбу. Ролик появился некоторое время назад в одном из аккаунтов в социальной сети Twitter.

На обнародованных кадрах видно, что боеприпас, сброшенный истребителем-бомбардировщиком, первые несколько секунд совершает свободное падение. Затем бомба устремляется к цели с помощью запустившегося реактивного ускорителя.

В комментарии к выложенной записи говорится, что она была сделана в ходе «учений/испытаний». Дата и место съемки не уточняются.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере опубликовали прогноз, согласно которому НАТО ждет провал в случае нападения на российский Калининград.

Кадры учений/испытаний: применение бомбардировщиком Су-34 бетонобойной бомбы БетАБ-250. pic.twitter.com/0wCFofqDGc — SwankyStas (@StasSwanky) June 2, 2020