Опубликован прогноз о провале НАТО в случае нападения сил альянса на Калининград

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2 июня 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Участник учений НАТО, Ludek Perina / globallookpress.com

Североатлантический альянс ждет провал в случае нападения на российский Калининград. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном некоторое время назад в блогосфере.

Канал «Техника войны» в «Яндекс. Дзен» привел точку зрения румынского эксперта Валентина Василеску, который полагает, что НАТО не имеет шансов на захват Калининграда.

В процитированной публикации говорится, что в регионе расположены системы наблюдения, способные отследить передвижения войск, поэтому агрессор не сможет воспользоваться эффектом неожиданности. Также отмечается, что на территории Калининградской области дислоцирована авиационная дивизия, в задачи которой входит перехват вражеских истребителей в небе над Балтикой.

Без достижения воздушного превосходства силы альянса не смогут захватить российский эксклав, попытка вторжения окончится провалом, предсказывается в материале.

Ранее сообщалось, что китайское издание Sohu рассказало о бегстве эсминца США от Крымского моста из-за российских кораблей.