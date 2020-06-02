Sohu поведало о бегстве эсминца США от Крымского моста из-за российских кораблей

Военные корабли Российской Федерации отогнали эсминец Соединенных Штатов «Портер» от Крымского моста. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.
Издание Sohu пишет, что «Портер» вошел некоторое время назад в акваторию Черного моря, приблизившись на такое расстояние к Крымскому мосту, которое гипотетически позволяло ему атаковать сооружение. На пути эсминца встали корабли РФ, начавшие учения, в ходе которых были проведены боевые стрельбы. «Портер» сменил курс, авторы китайского портала назвали данное решение бегством.
Конкретная дата морского инцидента и источник информации о нем в публикации Sohu, переведенной «ПолитРоссией», не приводятся.
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