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Sohu поведало о бегстве эсминца США от Крымского моста из-за российских кораблей

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Sohu поведало о бегстве эсминца США от Крымского моста из-за российских кораблей
Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Военные корабли Российской Федерации отогнали эсминец Соединенных Штатов «Портер» от Крымского моста. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.

Издание Sohu пишет, что «Портер» вошел некоторое время назад в акваторию Черного моря, приблизившись на такое расстояние к Крымскому мосту, которое гипотетически позволяло ему атаковать сооружение. На пути эсминца встали корабли РФ, начавшие учения, в ходе которых были проведены боевые стрельбы. «Портер» сменил курс, авторы китайского портала назвали данное решение бегством.

Конкретная дата морского инцидента и источник информации о нем в публикации Sohu, переведенной «ПолитРоссией», не приводятся.

Ранее во вторник сообщалось, что Павел Климкин, бывший член украинского правительства, предсказал Третью мировую войну.

ДЦ

Общество

Sohu поведало о бегстве эсминца США от Крымского моста из-за российских кораблей

Sohu поведало о бегстве эсминца США от Крымского моста из-за российских кораблей

Российские военные корабли отогнали американский эсминец «Портер» от Крымского моста. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах китайских интернет-СМИ.

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