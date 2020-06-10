Генерал предсказал ответ России в случае нападения бомбардировщиков США на Сибирь

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10 июня 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российский генерал-лейтенант Айтеч Бижев, бывший заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств — участников СНГ, спрогнозировал ответ Москвы в случае нападения американских бомбардировщиков на Сибирь. О возможности данной атаки заявили некоторое время назад на Украине.

Как рассказал Бижев, на дальних подступах в бой с вражескими самолетами вступят истребители. Если бомбардировщикам удастся приблизиться к территории РФ, по ним ударят зенитно-ракетные комплексы, отметил генерал.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля, назвал возможное предназначение секретных российских субмарин.