Бывший разведчик назвал возможное предназначение новых секретных подлодок России

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля, назвал возможное предназначение новых секретных российских подлодок «Белгород» и «Хабаровск». По данному вопросу эксперт высказался в эфире YouTube-канала ITON-TV.

Кедми отметил, что названные субмарины, вероятно, станут носителями беспилотников «Посейдон». Экс-разведчик назвал «Посейдон» «новым видом подводного стратегического оружия, с которым надо считаться».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах китайского интернет-издания Sohu разместили материал, где рассказывается об оружии Российской Федерации, способном одним ударом сломить Соединенные Штаты.