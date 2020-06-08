Китайское издание Sohu назвало способное сломить США одним ударом оружие России

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8 июня 2020, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]

Российская подлодка «Князь Владимир», MOD Russia / globallookpress.com

Российская подлодка «Князь Владимир» способна сломить Соединенные Штаты одним ударом. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад на страницах китайских интернет-СМИ.

Как отмечает издание Sohu, в настоящий момент «Князь Владимир» является самой передовой субмариной на планете. Боевые характеристики данного корабля заметно превосходят показатели подлодок, которыми располагает американский флот.

Согласно имеющимся сведениям, российская субмарина вооружена ракетами «Булава». Если между Вашингтоном и Москвой вспыхнет военный конфликт, «Князь Владимир» сможет сломить США всего одним ударом, предсказывается в процитированной публикации.

Ранее была названа помеха для агрессии Штатов против РФ. По данному вопросу высказался экс-разведчик Яков Кедми.