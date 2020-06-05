Экс-разведчик назвал помеху для военного нападения Соединенных Штатов на Россию

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5 июня 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Учения армии США, Cpl. Mark Lowe / globallookpress.com

Препятствием для военного нападения Соединенных Штатов на Российскую Федерацию является опасение американской стороны, что Москва применит имеющееся в ее распоряжении ядерное оружие. Соответствующую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Эксперт обратил внимание на то, что действующая военная доктрина США допускает использование оружия массового поражения даже в неядерных конфликтах. По словам Кедми, процитированного изданием Shark News, данное правило американцев не распространяется на Россию. Как отметил экс-разведчик, Вашингтон боится военного столкновения с Москвой, так как в случае агрессии она сможет ответить стратегическим термоядерным ударом.

Ранее в пятницу сообщалось, что Sohu, китайское интернет-издание, рассказало о возможной подготовке Японией плана захвата российских Курильских островов.