Sohu сообщило о возможной подготовке Японией плана по военному захвату Курил

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5 июня 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Японские военные, Yoshio Tsunoda / globallookpress.com

Япония, возможно, готовит план по военному захвату российских Курильских островов. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад в китайском сегменте интернета.

Как пишет издание Sohu, в настоящий момент Токио тайно развивает свою военную мощь, внешнеполитические амбиции японской стороны выходят далеко за рамки правил, которые были установлены для данного государства после его поражения во Второй мировой.

В процитированной публикации отмечается, что Япония допускает возможность силового захвата Курил, которые руководство страны считает ее территорией. Предполагается, что помощь японцам в реализации их планов могли бы оказать Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что Герой России Анатолий Кнышов спрогнозировал вероятный ответ Москвы на провокации американцев над Черным морем.