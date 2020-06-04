Герой России предсказал вероятный ответ РФ на провокации США над Черным морем

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4 июня 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Российский стратегический бомбардировщик, MOD Russia / globallookpress.com

Спрогнозирован возможный ответ Москвы на провокационные действия Соединенных Штатов над Черным морем. По данному вопросу в разговоре с представителями СМИ высказался Герой России, летчик Анатолий Кнышов.

Некоторое время назад стало известно, что американские бомбардировщики отработали применение противокорабельных ракет в ходе полета над Черным морем. Издание The Drive назвало это сигналом для флота РФ.

По словам Андрея Кнышова, ставшего собеседником «ПолитЭксперта», российская авиация в качестве ответной меры может полететь «к ним». Летчик допустил, что бомбардировщики Ту-165 совершат посадки на территории Венесуэлы и на Кубе.

Ранее сообщалось, что на страницах польской прессы появился материал, в котором раскрыты подробности предполагаемого «вторжения» армии РФ на Украину и в Прибалтику.