Sieci раскрыл детали возможного «вторжения» армии РФ на Украину и в Прибалтику

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4 июня 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

На страницах польских СМИ появилась публикация, в которой рассказывается, по какому сценарию может пойти «вторжение» Вооруженных сил Российской Федерации на территорию ряда стран, среди которых Украина и прибалтийские республики.

Согласно расчетам авторов журнала Sieci, по Украине должны ударить 20-й армия и 1-я гвардейская танковая армия.

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия атакует Латвию, 6-я дивизия 1-й гвардейской танковой армии – Эстонию, предсказывается в процитированном материале. Отмечается, что при благоприятном для РФ развитии событий ее танки подойдут к столицам названных государств за сутки.

По мнению журналистов Sieci, Прибалтика может стать главной целью для России, поскольку там сосредоточены силы многих членов Североатлантического альянса.

Украина и прибалтийские страны неоднократно заявляли об «агрессивных» намерениях Москвы. Российские власти подобные обвинения опровергают.

Ранее в четверг сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, назвал российское оружие, которое способно устроить «огромную катастрофу» на территории Соединенных Штатов.