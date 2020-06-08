На Украине нашли способ «ударить» по стратегическим объектам России в Арктике и Сибири

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8 июня 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: удар снаряда, pixabay.com

Украина сможет «нанести удар» по России без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» область воздушного пространства. Об это сообщила украинская консалтинговая компания Defense Express.

Представитель компании утверждает, что такие действия сможет реализовать ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США. По его словам, дальность пуска крылатых ракет составляет от 980 до 1200 километров: «Этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири».

При этом в публикации речь идет об арктических военных базах и инфраструктуре Северного морского пути, который «обеспечивает жизнеспособность целых регионов и значительной части экономики страны». Автор отметил, что это еще один «эпизод», показывающий возможности «стратегической авиации США для Кремля».

Ранее эксперты Defense Express рассказали, что Украина использует западные космические аппараты для слежки за действиями России в Крыму.