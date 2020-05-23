На Украине сообщили о слежке за Россией с западных спутников

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23 мая 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото:флаг Украины, pixabay.com

Эксперты рассказали, что Украина использует западные космические аппараты для слежки за действиями России в Крыму. Источник выделяет американские спутники WorldView-1 и WorldView-2 от DigitalGlobe и французские Pleiades.

В материале говорится, что Украина заключила соглашение по обмену спутниковыми данными с 19 государствами. Кроме того, полученные данные позволяют узнать «состав и место дислокации противника», а также обнаружить инженерные заграждения и новые образцы военной техники, отметили в Defense Express.

Кроме того, директор компании Сергей Згурец заявил, что новые украинские оружейные разработки способны дать "мощный ответ войскам Путина".