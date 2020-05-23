Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

На Украине сообщили о слежке за Россией с западных спутников

, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Украине сообщили о слежке за Россией с западных спутников
фото:флаг Украины, pixabay.com

Эксперты рассказали, что Украина использует западные космические аппараты для слежки за действиями России в Крыму. Источник выделяет американские спутники WorldView-1 и WorldView-2 от DigitalGlobe и французские Pleiades.

В материале говорится, что Украина заключила соглашение по обмену спутниковыми данными с 19 государствами. Кроме того, полученные данные позволяют узнать «состав и место дислокации противника», а также обнаружить инженерные заграждения и новые образцы военной техники, отметили в Defense Express. 

Кроме того, директор компании Сергей Згурец заявил, что новые украинские оружейные разработки способны дать "мощный ответ войскам Путина". 

БА

Политика

Украина и США не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму

Украина и США не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму

Представители некоторых стран, в том числе Украины и Соединенных Штатов, отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященном ситуации в Крыму. Об этом сообщило российское постпредство.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью