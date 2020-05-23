В Крыму отреагировали на отказ Украины участвовать в заседании Совбеза ООН: «Ничего удивительного»

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23 мая 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Крым, pixabay.com

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала отказ Украины и Соединенных Штатов от участия в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа».

«Ничего удивительного в том, что Украина проигнорировала уникальное заседание по формуле Арриа, нет. Украине не нужна правда о жизни крымчан, ей нужна финансовая и политическая выгода», - высказала она.

Гридчина отметила, что президенту Владимиру Зеленскому необходимо срочно обновить дипломатический корпус страны. По ее словам, они в очередной раз показали «лицемерие и конъюнктурщину украинской власти».

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов назвал поведение Украины тем самым случаем, когда «правда глаза колит».