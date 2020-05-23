В Крыму отреагировали на отказ Украины участвовать в заседании Совбеза ООН: «Ничего удивительного»

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала отказ Украины и Соединенных Штатов от участия в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа».
«Ничего удивительного в том, что Украина проигнорировала уникальное заседание по формуле Арриа, нет. Украине не нужна правда о жизни крымчан, ей нужна финансовая и политическая выгода», - высказала она.
Гридчина отметила, что президенту Владимиру Зеленскому необходимо срочно обновить дипломатический корпус страны. По ее словам, они в очередной раз показали «лицемерие и конъюнктурщину украинской власти».
Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов назвал поведение Украины тем самым случаем, когда «правда глаза колит».