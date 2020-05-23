Украина и США не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму

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23 мая 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Крым, pixabay.com

Представители некоторых стран, в том числе Украины и Соединенных Штатов, отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященном ситуации в Крыму. Об этом сообщило российское постпредство.

«Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей "формуле Арриа" 21 мая. Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму» - говорится в заявлении ведомства.

В постпредстве отметили, что на заседании также не явились представители Великобритании и Эстонии. Отмечается, что страны нарушили сложившуюся в Совбезе практику проведения таких встреч и показали пренебрежительное отношение к жителям Крыма, «о судьбе которых якобы пекутся».

«Будем и дальше последовательно добиваться того, чтобы информация о происходящем в российском Крыму не искажалась теми и в угоду тех, кто не имеет реального представления о жизни в Крыму и кого мнение крымчан на самом деле не интересует», - пояснили в ведомстве.

Напомним, что в четверг в ООН состоялась встреча, на которой по видеосвязи выступили жители Крыма. Кроме того, заседания по «формуле Арриа» не относятся напрямую к мероприятиям Совбеза и подразумевают консультаци, на которые можно приглашать не только дипломатов.