Небензя в ООН напомнил, почему Украина потеряла Крым

Аргументы Недели → В мире 13+

22 мая 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Крым. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Nikolay Gyngazov

Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил Европе о произошедших в 2014 году событиях на Украине, после которых Крымский полуостров стал частью Российской Федерации.

Во время заседания Совбеза представители некоторых стран подчеркнули, что не считают Крым частью России, передаёт КП. После этого Небензя ответил, что Украина должна винить в случившемся только себя.

«Гарантами соглашения, которое заключили бывший президент Украины Виктор Янукович и оппозиция, были главы МИД Германии, Франции и Польши. И эти гарантии были нарушены на следующий же день оппозицией», - сказал он. Небензя добавил, что Януковичу пришлось бежать из страны, чтобы не ставить свою жизнь под угрозу.