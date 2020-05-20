Зеленский сообщил, что Россия не хочет обсуждать тему Крыма

Зеленский вспомнил, что когда у него была встреча в Нормандии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, они в рамках беседы подняли вопрос Крыма. Также данную тему он обсуждал с главой Франции Эммануэлем Макроном. Президент Украины уточнил, что честно сообщил об этом Владимиру Путину, но почувствовал, что Россия не хочет оговаривать вышеуказанный вопрос.

Ранее сегодня украинский лидер Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня инаугурации заявил, что его страна "серьезная, но бедная", так как вынуждена ежегодно выплачивать США миллиарды долларов.