Зеленский сообщил, что Россия не хочет обсуждать тему Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции в среду заявил, что пытался поднимать вопрос Крыма на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным, но Москва не хочет это обсуждать.
Зеленский вспомнил, что когда у него была встреча в Нормандии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, они в рамках беседы подняли вопрос Крыма. Также данную тему он обсуждал с главой Франции Эммануэлем Макроном. Президент Украины уточнил, что честно сообщил об этом Владимиру Путину, но почувствовал, что Россия не хочет оговаривать вышеуказанный вопрос.
Ранее сегодня украинский лидер Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня инаугурации заявил, что его страна "серьезная, но бедная", так как вынуждена ежегодно выплачивать США миллиарды долларов.
Президент Украины также признался, что ему не хватит одного срока для выполнения всех предвыборных обещаний.