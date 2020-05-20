Зеленский: «Украина – страна серьезная, но бедная»

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20 мая 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг Украины, pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня инаугурации, которая состоялась в среду, 20 мая, заявил, что его страна "серьезная, но бедная".

Владимир Зеленский подчеркнул, что данный факт необходимо признать. По его словам, Украина ежегодно должна выплачивать миллиарды долларов Соединенным Штатам Америки за пользование кредитами.

Украинский лидер заметил, что Киев "не печатает деньги", но будет делать все возможное, чтобы обеспечить гражданам необходимые социальные выплаты и рост зарплат.