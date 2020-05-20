Зеленский заявил, что отличается от Порошенко «всем»

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 мая, рассказал об отличиях между собой и своим предшественником Петром Порошенко. По мнению политика, он отличается от бывшего украинского лидера "всем".
Владимир Зеленский заявил, что всегда "отвечает сердцем". Кроме того, он заметил, что является "порядочным и честным человеком".
Глава Украины в рамках пресс-конференции добавил, что "болеет страной", хотя не так хорошо владеет украинским языком, как Петр Порошенко.
Ранее Зеленский признался, что ему не хватит одного президентского срока для выполнения всех предвыборных обещаний.