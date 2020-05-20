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Зеленский заявил, что отличается от Порошенко «всем»

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Зеленский заявил, что отличается от Порошенко «всем»
президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 мая, рассказал об отличиях между собой и своим предшественником Петром Порошенко. По мнению политика, он отличается от бывшего украинского лидера "всем".

Владимир Зеленский заявил, что всегда "отвечает сердцем". Кроме того, он заметил, что является "порядочным и честным человеком".

Глава Украины в рамках пресс-конференции добавил, что "болеет страной", хотя не так хорошо владеет украинским языком, как Петр Порошенко.

Ранее Зеленский признался, что ему не хватит одного президентского срока для выполнения всех предвыборных обещаний.

ЕТ
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