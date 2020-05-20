Зеленский заявил, что отличается от Порошенко «всем»

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20 мая 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 мая, рассказал об отличиях между собой и своим предшественником Петром Порошенко. По мнению политика, он отличается от бывшего украинского лидера "всем".

Владимир Зеленский заявил, что всегда "отвечает сердцем". Кроме того, он заметил, что является "порядочным и честным человеком".

Глава Украины в рамках пресс-конференции добавил, что "болеет страной", хотя не так хорошо владеет украинским языком, как Петр Порошенко.

Ранее Зеленский признался, что ему не хватит одного президентского срока для выполнения всех предвыборных обещаний.