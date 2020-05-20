Зеленский сообщил, что для реализации предвыборных обещаний одного срока ему не хватит

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20 мая 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду что ему не хватит одного срока, чтобы выполнить все предвыборные обещания. Политик также впервые сообщил о своем возможном выдвижении на второй срок.

На вопрос журналиста о том, достаточно ли ему будет одного срока для реализации всех намеченных планов и выполнения данных народу обещаний, Зеленский ответил отрицательно.

Напомним, что действующий глава Украины победил на президентских выборах в апреле прошлого года. Тогда Владимир Зеленский утверждал, что идет только на один срок.