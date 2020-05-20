Зеленский сообщил, что для реализации предвыборных обещаний одного срока ему не хватит

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду что ему не хватит одного срока, чтобы выполнить все предвыборные обещания. Политик также впервые сообщил о своем возможном выдвижении на второй срок.
На вопрос журналиста о том, достаточно ли ему будет одного срока для реализации всех намеченных планов и выполнения данных народу обещаний, Зеленский ответил отрицательно.
Напомним, что действующий глава Украины победил на президентских выборах в апреле прошлого года. Тогда Владимир Зеленский утверждал, что идет только на один срок.