У Зеленского упал рейтинг

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19 мая 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: КМИС

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress.com/ Danil Shamkin

Президент Украины теряет доверие украинцев. Его рейтинг упал на 10 процентов. Таковы результаты социологического опроса одного из киевских институтов.

Владимир Зеленский скоро окончательно вычерпает предвыборный кредит доверия. Киевские социологи провели опрос среди населения. Выяснилось, что украинцы доверяют нынешнему президенту все меньше и меньше.

«Если бы выборы Президента Украины проходили в конце апреля, то за тех или иных кандидатов проголосовал бы такой процент населения», — пояснили в аннотации авторы опроса.

Нынешние рейтинги у действующих политиков получились следующие.

27,7% проголосовали бы за Владимира Зеленского,

9,7% – за Петра Порошенко,

8% – за Юрия Бойко,

6,3% – за Юлию Тимошенко,

4,1% – за Игоря Смешко,

2,8% – за Анатолия Гриценко,

2,3% – за Олега Ляшко,

1,2% – за Святослава Вакарчука,

0,5% – за Александра Вилкула,

за других кандидатов – всего 2,4%,

3,6% – вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

20,1% – не определились, за кого голосовать,

2,7% – отказались отвечать на вопросы,

8,5% – сказали, что не будут голосовать на выборах.

О падении рейтинга на Украине говорят уже давно. В октябре за него проголосовали бы 66 процентов украинцев.