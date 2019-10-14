Украинцы начали разочаровываться в Зеленском

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14 октября 2019, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На Украине опрос населения показал, что президент страны Владимир Зеленский теряет рейтинг. Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии.

За месяц рейтинг Зеленского упал на 7% и составил 66: против 73% в сентябре. Также украинцы разочаровались в премьер-министре страны Алексее Гончаруке (10% вместо 17%) и спикере Рады Дмитрие Разумкове (27% вместо 33%), передаёт RT.

Тем временем рейтинг главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко повысился на 4% и 1% соответственно. Рейтинг экс-главы государства Петра Порошенко за сентябрь упал на 1%.