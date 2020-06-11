Бойцы ДНР уничтожили огневую позицию армии Украины после минометного удара ВСУ

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11 июня 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ополченцы ДНР в ходе ответного удара уничтожили огневую позицию Вооруженных сил Украины. Об этом рассказывается в сообщении, распространенном пресс-службой Народной милиции самопровозглашенной республики.

В Народной милиции проинформировали, что военные из 24-й бригады ВСУ обстреляли из 82-мм минометов поселок Гольмовский, расположенный под Горловкой. Бойцы ДНР в ответ подавили огневую точку противника. В результате тяжелые ранения получил старший сержант ВСУ.

Ранее в четверг сообщалось, что российский журналист Владимир Соловьев заявил о спасении Москвой Украины от «страшных поражений» в Донбассе.