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Бойцы ДНР уничтожили огневую позицию армии Украины после минометного удара ВСУ

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Бойцы ДНР уничтожили огневую позицию армии Украины после минометного удара ВСУ
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ополченцы ДНР в ходе ответного удара уничтожили огневую позицию Вооруженных сил Украины. Об этом рассказывается в сообщении, распространенном пресс-службой Народной милиции самопровозглашенной республики.

В Народной милиции проинформировали, что военные из 24-й бригады ВСУ обстреляли из 82-мм минометов поселок Гольмовский, расположенный под Горловкой. Бойцы ДНР в ответ подавили огневую точку противника. В результате тяжелые ранения получил старший сержант ВСУ.

Ранее в четверг сообщалось, что российский журналист Владимир Соловьев заявил о спасении Москвой Украины от «страшных поражений» в Донбассе.

ДЦ

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