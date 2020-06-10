В Кремле назвали причину отсутствия Зеленского на параде Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Зеленский не приедет на парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет 24 июня на Красной площади в Москве.
«Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», - высказал он.
Песков отметил, что приоритетными стали официальные приглашения главам государств СНГ и некоторые, к нашей радости, согласились приехать.
Ранее Песков перечислил страны, лидеры которых готовы посетить парад Победы.