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В Кремле назвали страны, представители которых подтвердили визит на парад Победы

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле назвали страны, представители которых подтвердили визит на парад Победы
парад Победы в Москве, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в среду, 10 июня, назвал страны, которые уже подтвердили свой визит в Москву на парад Победы, который состоится 24 июня.

Согласно последней информации, Россия получила подтверждение визита на парад, в частности, от Молдавии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Сербии, Хорватии, Южной Осетии и Абхазии.

Дмитрий Песков уточнил, что в настоящий момент список является предварительным. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, ряд мировых лидеров получил приглашение на мероприятие, подтверждение от них ожидается буквально "со дня на день".

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