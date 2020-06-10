В Кремле назвали страны, представители которых подтвердили визит на парад Победы

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10 июня 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

парад Победы в Москве, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в среду, 10 июня, назвал страны, которые уже подтвердили свой визит в Москву на парад Победы, который состоится 24 июня.

Согласно последней информации, Россия получила подтверждение визита на парад, в частности, от Молдавии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Сербии, Хорватии, Южной Осетии и Абхазии.

Дмитрий Песков уточнил, что в настоящий момент список является предварительным. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, ряд мировых лидеров получил приглашение на мероприятие, подтверждение от них ожидается буквально "со дня на день".