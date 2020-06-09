Премьер-министр Армении будет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня

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9 июня 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Russian Government/via Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, получивший ранее приглашение президента РФ Владимира Путина посетить 24 июня парад Победы в Москве, принял решение приехать в столицу России на праздник.

Пресс-секретарь председателя армянского правительства Мане Геворкян подчеркнула, что Никол Пашинян будет присутствовать на параде Победы в Москве.

Ранее премьер-министр Армении в ходе телефонной беседы с главой России Владимиром Путиным выразил готовность посетить Москву 24 июня, если полностью излечится от коронавируса нового типа.

В минувший понедельник Никол Пашинян публично сообщил о своем выздоровлении.