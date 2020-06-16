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У Петра Порошенко умер отец

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

У Петра Порошенко умер отец
Петр Порошенко с супругой. Фото: соцсети

В семье экс-президента Украины Петра Порошенко горе – умер отец бывшего главы государства Алексей Порошенко. Ранее стало известно, что его госпитализировали в одну из клиник Киева с инсультом.

О смерти Алексея Порошенко сообщили в пресс-службе партии «Европейская солидарность». «Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях», - сказано в опубликованном тексте.

Отмечается, что на прошлой неделе Алексей Порошенко отпраздновал свое 84-летие.

АБ

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