Отец Петра Порошенко госпитализирован с инсультом

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15 июня 2020, 21:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Петр Порошенко. Фото: соцсети

В СМИ появилась информация, что у отца бывшего президента Украины Петра Порошенко случился инсульт. О проблемах со здоровьем Алексея Порошенко рассказал политолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале.

Березовец сообщил, что 84-летний Порошенко госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильное. «У Алексея Порошенко, отца Петра Порошенко, случился геморрагический инсульт. Он находится в одной из клиник Киева. Его состояние оценивается как стабильное», - рассказал политолог.

Ранее сообщалось, что экс-глава Украины Петр Порошенко явился в киевский апелляционный суд на допрос.