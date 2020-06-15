Отец Петра Порошенко госпитализирован с инсультом

В СМИ появилась информация, что у отца бывшего президента Украины Петра Порошенко случился инсульт. О проблемах со здоровьем Алексея Порошенко рассказал политолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале.
Березовец сообщил, что 84-летний Порошенко госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильное. «У Алексея Порошенко, отца Петра Порошенко, случился геморрагический инсульт. Он находится в одной из клиник Киева. Его состояние оценивается как стабильное», - рассказал политолог.
Ранее сообщалось, что экс-глава Украины Петр Порошенко явился в киевский апелляционный суд на допрос.