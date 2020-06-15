Суд Киева допрашивает Петра Порошенко

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15 июня 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Петр Порошенко, фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Киевский апелляционный суд в понедельник, 15 июня, приступил к допросу бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу его предшественника Виктора Януковича о госизмене.

Также должен быть допрошен и бывший премьер Арсений Яценюк. Порошенко был вызван в суд в качестве свидетеля по ходатайству защиты. Во время допроса Порошенко подтвердил, что в 2014-2015 годах считал себя политическим оппонентом Виктора Януковича.

Видеотрансляция допроса ведется на официальной странице Порошенко в Facebook.

Бывший украинский президент Петр Порошенко подал в суд на Ирину Венедиктову, возглавляющую генеральную прокуратуру страны.