Петр Порошенко подал в суд на генпрокурора Украины

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6 июня 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

Петр Порошенко, фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Бывший украинский президент Петр Порошенко подал в суд на Ирину Венедиктову, возглавляющую генеральную прокуратуру страны. Об этом сообщил сегодня его адвокат Игорь Головань.

Обращение в суд вызвано процессуальными причинами: три дня назад в Генпрокуратуру было направлено пять заявлений о нарушениях закона этим ведомством. В течение 24 часов Генпрокуратура не ответила ни на одно, что дало право «обжаловать бездеятельность генпрокурора в суде», — пояснил Головань.

В конце мая прокуратура вызвала Порошенко на допрос в рамках дела о незаконном перемещении через таможенную границу коллекции картин. Экс-президент на допрос не явился, одновременно открыв выставку картин, заявив, что приобрел их законно и никакой контрабанды не было. Позднее полотна были изъяты и арестованы - всего 42 картины.

В Киеве музей, где проходила выставка картин из коллекции Порошенко, брали штурмом.