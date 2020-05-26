В Киеве музей, где проходила выставка картин из коллекции Порошенко, брали штурмом

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26 мая 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

poroshenko.petro/ vk.com, Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина открыли сегодня в киевском музее Ивана Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из "семейной коллекции" Порошенко.

В этот день Порошенко должен был прийти в Госбюро расследований на допрос по делу о контрабанде картин. По словам его адвоката, экс-президент так и не получил соответствующую повестку. Тогда следователи Госбюро решили принести ему эту повестку лично, прибыв на выставку, однако Порошенко к тому моменту уже покинул музей. В результате документ вручили его супруге Марине Порошенко.

По информации очевидцев, сотрудники ГБР позже вернулись, выломали дверь в помещение, где хранятся картины Порошенко, заявив сотрудникам, что сделали это для "проведения безотлагательного обыска".

В момент штурма произошла потасовка между правоохранителями и присутствующими на месте депутатами Верховной рады Украины от партии Порошенко "Европейская солидарность". Во время штурма пострадал журналист.