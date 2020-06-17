Американские дипломаты сообщили, что боеприпасы и ракеты Javelin на $60 млн США дставлены на Украину

Посольство США в Киеве сообщило, что передаст украинским властям военное оборудование и противотанковые управляемые ракеты Javelin стоимостью более 60 миллионов долларов.
По данным американского диппредставительства, Управление оборонного сотрудничества посольства США на Украине получило для передачи украинским партнёрам рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.
«Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.
Власти США пообещали военную помощь Украине на 250 миллионов долларов.
На позициях Вооруженных сил Украины в районе Светлодарской дуги в Донбассе уже появился флаг США.