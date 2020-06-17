Американские дипломаты сообщили, что боеприпасы и ракеты Javelin на $60 млн США дставлены на Украину

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17 июня 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Ракета, фото: Sgt. Liane Hatch, globallookpress.com

Посольство США в Киеве сообщило, что передаст украинским властям военное оборудование и противотанковые управляемые ракеты Javelin стоимостью более 60 миллионов долларов.

По данным американского диппредставительства, Управление оборонного сотрудничества посольства США на Украине получило для передачи украинским партнёрам рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

«Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.

Власти США пообещали военную помощь Украине на 250 миллионов долларов.

На позициях Вооруженных сил Украины в районе Светлодарской дуги в Донбассе уже появился флаг США.