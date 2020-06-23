Бывший министр Украины высмеял «стену» на границе с Российской Федерацией

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23 июня 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская граница, WINFRIED ROTHERMEL / globallookpress.com

Евгений Червоненко, бывший министр транспорта и связи Украины, высмеял проект «Стена», в рамках которого проходит демаркация границы с Российской Федерацией. По данному вопросу Червоненко высказался в разговоре с представителями СМИ.

По словам экс-министра, как-то во время охоты он вместе со своими знакомыми наткнулся на «стену». «Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом», - рассказал собеседник журналистов. Как отметил процитированный «Царьградом» Червоненко, через данное ограждение перейдут «даже кабаны».

Евгений Червоненко полагает, что в ходе реализации проекта происходит «циничное воровство» бюджетных средств.

Ранее во вторник сообщалось, что Владимир Соловьев, российский журналист, назвал главу Украины Владимира Зеленского «главным преступником».