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Соловьев назвал Зеленского «главным преступником» и «ничтожным президентом»

, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

Соловьев назвал Зеленского «главным преступником» и «ничтожным президентом»
Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Российский журналист Владимир Соловьев отрицательно отозвался о деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины. По данному вопросу Соловьев высказался некоторое время назад в телеэфире.

Дискутируя на канале «Россия 1» с украинским политологом Василием Вакаровым, журналист назвал Зеленского «главным преступником» из-за того, что тот нарушил свое предвыборное обещание и не остановил военный конфликт в Донбассе. По словам Владимира Соловьева, глава Украины является «ничтожным президентом», который обманул проголосовавших за него избирателей.

Ранее сегодня сообщалось, что к Владимиру Зеленскому обратился лидер непризнанной ДНР Денис Пушилин.

ДЦ

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