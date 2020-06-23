Соловьев назвал Зеленского «главным преступником» и «ничтожным президентом»

Российский журналист Владимир Соловьев отрицательно отозвался о деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины. По данному вопросу Соловьев высказался некоторое время назад в телеэфире.
Дискутируя на канале «Россия 1» с украинским политологом Василием Вакаровым, журналист назвал Зеленского «главным преступником» из-за того, что тот нарушил свое предвыборное обещание и не остановил военный конфликт в Донбассе. По словам Владимира Соловьева, глава Украины является «ничтожным президентом», который обманул проголосовавших за него избирателей.
Ранее сегодня сообщалось, что к Владимиру Зеленскому обратился лидер непризнанной ДНР Денис Пушилин.