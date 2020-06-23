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Пушилин напомнил Зеленскому о способности ДНР уничтожать позиции ВСУ в ответ на обстрелы

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Пушилин напомнил Зеленскому о способности ДНР уничтожать позиции ВСУ в ответ на обстрелы
Глава ДНР Денис Пушилин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Денис Пушилин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее заявление появилось некоторое время назад на официальном сайте главы Донецкой народной республики.

Как констатировал Пушилин, ситуация в зоне военного конфликта в Донбассе остается напряженной. Киевская сторона продолжает рассчитывать на претворение в жизнь силового сценария, отметил руководитель непризнанного государства.

Обращаясь к украинскому лидеру, Денис Пушилин заявил, что тому следует принять «все необходимые меры» для снижения напряженности. Кроме того, глава ДНР напомнил Зеленскому о способности ополчения уничтожать огневые позиции Вооруженных сил Украины в ответ на обстрелы республики.

Ранее во вторник сообщалось, что в Народной милиции ДНР проинформировали о новых потерях противника в зоне боевых действий.

ДЦ

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