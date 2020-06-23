ДНР сделала экстренное заявление о потерях ВСУ в ходе ответной атаки ополченцев

В Народной милиции самопровозглашенной ДНР выступили с экстренным заявлением, в котором рассказывается о потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе в результате ответного удара ополченцев.
Из заявления, распространенного пресс-службой Народной милиции, следует, что военные из 79-й бригады ВСУ атаковали с использованием гранатометов поселок Александровка. В результате погиб 45-летний мужчина.
Бойцы ДНР подавили огневую активность киевских силовиков. ВСУ потеряли убитым одного человека и двух – ранеными.
Ранее сообщалось, что китайское издание Sohu объяснило, почему нереально возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины.