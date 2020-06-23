ДНР сделала экстренное заявление о потерях ВСУ в ходе ответной атаки ополченцев

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23 июня 2020, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В Народной милиции самопровозглашенной ДНР выступили с экстренным заявлением, в котором рассказывается о потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе в результате ответного удара ополченцев.

Из заявления, распространенного пресс-службой Народной милиции, следует, что военные из 79-й бригады ВСУ атаковали с использованием гранатометов поселок Александровка. В результате погиб 45-летний мужчина.

Бойцы ДНР подавили огневую активность киевских силовиков. ВСУ потеряли убитым одного человека и двух – ранеными.

Ранее сообщалось, что китайское издание Sohu объяснило, почему нереально возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины.