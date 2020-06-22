Возвращение самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав украинского государства нереально. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся некоторое время назад на страницах китайских интернет-СМИ.
Как констатирует издание Sohu, на Украине существуют проамериканские и пророссийские силы. Продолжающийся раскол в стране является причиной невозможности воссоединения Киева с Донецком и Луганском, говорится в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что в ДНР рассказали о доказательстве вины украинской стороны в крушении малайзийского Boeing, потерпевшего крушение в Донбассе в 2014 году.