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Китайское Sohu назвало причину нереальности воссоединения Украины с ДНР и ЛНР

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Китайское Sohu назвало причину нереальности воссоединения Украины с ДНР и ЛНР
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Возвращение самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав украинского государства нереально. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся некоторое время назад на страницах китайских интернет-СМИ.

Как констатирует издание Sohu, на Украине существуют проамериканские и пророссийские силы. Продолжающийся раскол в стране является причиной невозможности воссоединения Киева с Донецком и Луганском, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что в ДНР рассказали о доказательстве вины украинской стороны в крушении малайзийского Boeing, потерпевшего крушение в Донбассе в 2014 году.

ДЦ

Общество

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