В ДНР назвали «железобетонное доказательство» вины Киева в уничтожении Boeing MH17

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22 июня 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Харьков»

Самолет Boeing 777, Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

Обломки ракеты, найденные представителями ДНР на месте крушения малайзийского Boeing после катастрофы, являются «железобетонным доказательством» вины Киева в уничтожении самолета. С соответствующим заявлением выступил Геннадий Дубовой, военный корреспондент и ополченец из Донецка.

По словам Дубового, на обломках ракеты был обнаружен ее бортовой номер, свидетельствующий о том, что она принадлежала украинской войсковой части 20152, базировавшейся на территории Львовской области. Данная часть входила в состав сил, задействованных украинским командованием в военной операции против непризнанных республик Донбасса.

Boeing, выполнивший рейс MH17, разбился в Донецкой области в июле 2014 года. В авиакатастрофе погибли 298 человек.

Ранее в понедельник сообщалось, что израильский эксперт Яков Кедми озвучил обязательное условие для воссоединения ДНР и ЛНР с Украиной.