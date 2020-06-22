Экс-разведчик озвучил обязательное условие для возвращения ДНР и ЛНР на Украину

Названо обязательное условие для воссоединения самопровозглашенных ДНР и ЛНР с Киевом. По данному вопросу высказался некоторое время назад Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
Как пишет российское интернет-издание ФАН, эксперт отметил, что население ДНР и ЛНР не желает быть частью «майдановской Украины». Для того, чтобы Донецк и Луганск вернулись в состав бывшей советской республики, необходимо поменять власть в Киеве, полагает Яков Кедми.
Ранее сообщалось, что Народная милиция ДНР распространила заявление, где рассказывается о новых потерях, которые понесли Вооруженные силы Украины в зоне боевых действий в Донбассе.