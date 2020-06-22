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Экс-разведчик озвучил обязательное условие для возвращения ДНР и ЛНР на Украину

, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Экс-разведчик озвучил обязательное условие для возвращения ДНР и ЛНР на Украину
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Названо обязательное условие для воссоединения самопровозглашенных ДНР и ЛНР с Киевом. По данному вопросу высказался некоторое время назад Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Как пишет российское интернет-издание ФАН, эксперт отметил, что население ДНР и ЛНР не желает быть частью «майдановской Украины». Для того, чтобы Донецк и Луганск вернулись в состав бывшей советской республики, необходимо поменять власть в Киеве, полагает Яков Кедми.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ДНР распространила заявление, где рассказывается о новых потерях, которые понесли Вооруженные силы Украины в зоне боевых действий в Донбассе.

ДЦ

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Стало известно о потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе в результате нового ответного удара бойцов ДНР. Соответствующая информация содержится в заявлении Народной милиции самопровозглашенной республики.

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