Стали известны потери военных ВСУ в Донбассе в ходе новой ответной атаки ДНР

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22 июня 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Стало известно о потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе в результате нового ответного удара бойцов ДНР. Соответствующая информация содержится в заявлении, распространенном Народной милицией самопровозглашенной республики.

В пресс-службе Народной милиции рассказали, что накануне утром военные из 79-й и 35-й бригад ВСУ обстреляли с применением минометов и БМП ряд населенных пунктов, которые находятся под контролем властей ДНР. В ходе удара получила ранения 68-летняя женщина.

Бойцы Народной милиции атаковали противника в ответ. ВСУ потеряли ранеными двух человек, также была уничтожена БМП.

Ранее на Украине назвали условия для «возвращения» Крымского полуострова Киеву.