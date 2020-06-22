Стали известны потери военных ВСУ в Донбассе в ходе новой ответной атаки ДНР

Стало известно о потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе в результате нового ответного удара бойцов ДНР. Соответствующая информация содержится в заявлении, распространенном Народной милицией самопровозглашенной республики.
В пресс-службе Народной милиции рассказали, что накануне утром военные из 79-й и 35-й бригад ВСУ обстреляли с применением минометов и БМП ряд населенных пунктов, которые находятся под контролем властей ДНР. В ходе удара получила ранения 68-летняя женщина.
Бойцы Народной милиции атаковали противника в ответ. ВСУ потеряли ранеными двух человек, также была уничтожена БМП.
Ранее на Украине назвали условия для «возвращения» Крымского полуострова Киеву.