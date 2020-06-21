На Украине рассказали о возможном ударе новой ракетой «Нептун» по кораблям в Новороссийске

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21 июня 2020, 07:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: украинская ракета, сайт Минобороны Украины

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил о предстоящем ударе новой противокорабельной крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун» по кораблям в Новороссийске.

В своём материале для издания «Деловая столица» Михаил Жирохов пишет, что ракеты смогут «дотянуться» до российских судов с побережья Азовского моря. По его словам, появление «Нептуна» открывает новые возможности для украинской «военной машины», в том числе в поражении объектов вокруг Крыма.

«… появление на вооружении комплексов «Нептун» позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях. Если, конечно, у нынешнего руководства таковое желание возникнет», - говорится в статье эксперта.

Автор считает, что головка самонаведения ракеты якобы может иметь большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем у ее российского аналога Х-35. Однако Жирохов отметил, что изменившееся в худшую сторону финансовое положение Украины может отразиться на серийном производстве «Нептуна», поскольку Павлоградский химический завод, единственное место, где производят твердое топливо для комплекса, почти прекратил свою работу, уволены около 700 специалистов.