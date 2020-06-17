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Появилось видео новых испытаний «способной бить вглубь России» украинской ракеты

, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Появилось видео новых испытаний «способной бить вглубь России» украинской ракеты
Испытания ракеты «Нептун», фото со страницы Минобороны Украины в Facebook

В Одесской области снова протестировали украинскую ракету «Нептун», которая, согласно сделанным ранее заявлениям киевских экспертов, «способна бить вглубь территории России». Видео испытаний появилось в интернете.

Как сообщили в Минобороны бывшей советской республики, в ходе испытаний ракету впервые выпустили со снаряженной боевой частью. «Нептун» уничтожила находившийся в море списанный корабль.

Согласно имеющейся информации, данная ракета должна поступить на вооружение армии Украины в ближайшее время.

Ранее сегодня сообщалось, что пресс-служба Народной милиции непризнанной ЛНР сняла на видео американский флаг, вывешенный на позициях киевских военных в Донбассе.

ДЦ

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