В ДНР назвали число военных ВСУ, уничтоженных за неделю в ходе ответных ударов ополчения
26 июня 2020, 18:04[ «Аргументы Недели» ]
Стали известны потери Вооруженных сил Украины в результате ответных ударов ополченцев ДНР за неделю. Соответствующую информацию распространила сегодня пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной республики.
В сводке говорится, что подразделениям ДНР удалось ликвидировать четырех киевских военных, десять ранены. Кроме того, были уничтожены БМП и две огневые позиции 120-мм минометных расчетов.
Ранее в пятницу сообщалось, что на Украине спрогнозировали будущий «взрыв» моста, соединившего Крымский полуостров с остальной территорией Российской Федерации. С таким предсказанием выступил Андрей Сенченко.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.