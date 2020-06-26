В ДНР назвали число военных ВСУ, уничтоженных за неделю в ходе ответных ударов ополчения

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26 июня 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Стали известны потери Вооруженных сил Украины в результате ответных ударов ополченцев ДНР за неделю. Соответствующую информацию распространила сегодня пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной республики.

В сводке говорится, что подразделениям ДНР удалось ликвидировать четырех киевских военных, десять ранены. Кроме того, были уничтожены БМП и две огневые позиции 120-мм минометных расчетов.

Ранее в пятницу сообщалось, что на Украине спрогнозировали будущий «взрыв» моста, соединившего Крымский полуостров с остальной территорией Российской Федерации. С таким предсказанием выступил Андрей Сенченко.