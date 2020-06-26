Украинский политик предсказал будущий «взрыв» российского Крымского моста
26 июня 2020, 15:10[ «Аргументы Недели» ]
Построенный Российской Федерацией Крымский мост в настоящий момент представляет собой «главный объект техногенной опасности». С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил украинский политический деятель Андрей Сенченко.
Собеседник журналистов назвал мост «бомбой». По словам процитированного «ПолитНавигатором» Сенченко, она «взорвется или раньше, или позже в силу того, как и в каком месте оно построено».
Ранее в пятницу сообщалось, что Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки украинского Минобороны, заявил о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крымского полуострова.
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