Украинский политик предсказал будущий «взрыв» российского Крымского моста

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26 июня 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Крымский мост, Kremlin Pool / globallookpress.com

Построенный Российской Федерацией Крымский мост в настоящий момент представляет собой «главный объект техногенной опасности». С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил украинский политический деятель Андрей Сенченко.

Собеседник журналистов назвал мост «бомбой». По словам процитированного «ПолитНавигатором» Сенченко, она «взорвется или раньше, или позже в силу того, как и в каком месте оно построено».

Ранее в пятницу сообщалось, что Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки украинского Минобороны, заявил о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крымского полуострова.