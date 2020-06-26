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Украинский политик предсказал будущий «взрыв» российского Крымского моста

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский политик предсказал будущий «взрыв» российского Крымского моста
Крымский мост, Kremlin Pool / globallookpress.com

Построенный Российской Федерацией Крымский мост в настоящий момент представляет собой «главный объект техногенной опасности». С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил украинский политический деятель Андрей Сенченко.

Собеседник журналистов назвал мост «бомбой». По словам процитированного «ПолитНавигатором» Сенченко, она «взорвется или раньше, или позже в силу того, как и в каком месте оно построено».

Ранее в пятницу сообщалось, что Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки украинского Минобороны, заявил о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крымского полуострова.

ДЦ

В мире

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

У Российской Федерации якобы есть план по вторжению на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. Об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Миобороны соседней страны.

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