В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

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26 июня 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

У Российской Федерации якобы есть план по вторжению на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Миобороны соседней страны.

Согласно утверждению Скибицкого, применение армии для создания сухопутного коридора в Крым и лишения Украины выхода к Черному морю допускается «в планирующих документах России». По словам собеседника журналистов, он не обладает точными сведениями о том, реализует ли Москва свой замысел, пишет издание «Новороссия».

Ранее сегодня сообщалось, что киевские военные выложили в интернет видео ракетного удара по станции разведки в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.