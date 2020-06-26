«Королевская» бригада ВСУ выложила видео ракетного удара по станции разведки в Донбассе

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26 июня 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Пресс-служба 24-й бригады Вооруженных сил Украины имени короля Даниила опубликовала в интернете видео, на котором запечатлено, как военные уничтожают из противотанкового ракетного комплекса станцию наземной разведки противника в Донбассе.

В описании к кадрам, выложенным представителями «Королевской» бригады, указывается, что ликвидированная станция, в частности, использовалась для корректировки артиллерийского огня.

Ранее в пятницу сообщалось, что в блогосфере разместили материал, в котором предсказывается возможный срок присоединения к России ДНР и ЛНР, чьи подразделения противостоят киевским военным в зоне конфликта в Донбассе.