«Королевская» бригада ВСУ выложила видео ракетного удара по станции разведки в Донбассе
26 июня 2020, 09:45[ «Аргументы Недели» ]
Пресс-служба 24-й бригады Вооруженных сил Украины имени короля Даниила опубликовала в интернете видео, на котором запечатлено, как военные уничтожают из противотанкового ракетного комплекса станцию наземной разведки противника в Донбассе.
В описании к кадрам, выложенным представителями «Королевской» бригады, указывается, что ликвидированная станция, в частности, использовалась для корректировки артиллерийского огня.
Ранее в пятницу сообщалось, что в блогосфере разместили материал, в котором предсказывается возможный срок присоединения к России ДНР и ЛНР, чьи подразделения противостоят киевским военным в зоне конфликта в Донбассе.
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