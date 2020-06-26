Предсказан возможный срок присоединения к России восставших против Киева ДНР и ЛНР

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26 июня 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Восставшие против Киева ДНР и ЛНР могут войти в состав Российской Федерации в 2022 году. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Как отмечает канал «Первый идеологический» в «Яндекс. Дзен», к концу 2020-го количество обладателей паспортов РФ в самопровозглашенных республиках должно достичь миллиона. Согласно расчетам блогера, на раздачу документов остальным жителям ДНР и ЛНР должно уйти около двух лет. После завершения паспортизации Россия может присоединить отколовшиеся от Украины территории, полагает автор публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Госдуме РФ объяснили, почему невозможно скорое улучшение отношений между Москвой и Киевом.