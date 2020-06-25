В Госдуме назвали причину невозможности скорого улучшения отношений Украины и РФ
25 июня 2020, 17:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Известия»
Зависимость Киева от Соединенных Штатов является причиной того, что улучшение отношений между Украиной и Российской Федерацией в обозримой перспективе невозможно. Такую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил Руслан Бальбек, депутат Госдумы.
По словам парламентария, ставшего собеседником «Известий», в настоящий момент Киев «скован цепью с политикой Вашингтона», США держат Украину «на железном поводке». Как отметил Бальбек, если глава соседнего государства «даже очень захочет начать диалог с Россией, то ему сразу же напомнят, кому и сколько он должен, а точнее, должна страна».
Ранее сегодня сообщалось, что в блогосфере опубликовали предполагаемый сценарий разгрома Россией Украины в случае нападения ее военных на Крымский полуостров.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.