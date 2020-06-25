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В Госдуме назвали причину невозможности скорого улучшения отношений Украины и РФ

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия»

В Госдуме назвали причину невозможности скорого улучшения отношений Украины и РФ
Здание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Зависимость Киева от Соединенных Штатов является причиной того, что улучшение отношений между Украиной и Российской Федерацией в обозримой перспективе невозможно. Такую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил Руслан Бальбек, депутат Госдумы.

По словам парламентария, ставшего собеседником «Известий», в настоящий момент Киев «скован цепью с политикой Вашингтона», США держат Украину «на железном поводке». Как отметил Бальбек, если глава соседнего государства «даже очень захочет начать диалог с Россией, то ему сразу же напомнят, кому и сколько он должен, а точнее, должна страна».

Ранее сегодня сообщалось, что в блогосфере опубликовали предполагаемый сценарий разгрома Россией Украины в случае нападения ее военных на Крымский полуостров.

ДЦ

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